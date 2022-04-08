تحت شعار كوكبنا صحتنا: ماراثون رياضي تثقيفي صحي بمشاركة أكثر من ٢٠٠ طالب جامعي..

تحت شعار " كوكبنا صحتنا" نظمت كلية العلوم الصحية بجامعة دمشق أمس ماراثون رياضي تثقيفي صحي وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي المُصادف يوم ٧ نيسان من كل عام .

وانطلقت الفعاليّة بمشاركة طلاب الكلية من مقرّها بالبرامكة حيث توقفت أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون وأمام المدينة الجامعية وصولاً إلى تنظيف ساحة المواساة ولقاء مدير مشفى المواساة الدّكتور عصام الأمين الذي أشاد بأهمية النّشاط التطوّعي ودوره في نشر التّوعية وربط الجامعة بالمجتمع.

وتضمنت الفعاليّة رفع لافتات كتب عليها شعارات عن الرياضة والبيئة والصّحة، وترديد هتافات بأهمية الحياة الصحيّة انطلاقاً من الحفاظ على البيئة، وإيقاف السيارات وتقديم قصاصات ورقية تحتوي عبارات توعويّة مختلفة لهم.

عميد كلية العلوم الصحية الدكتور زهير مرمر تحدث لصاحبة الجلالة عن علاقة اختصاصات الكلية بالصحة ما يتطلب أن يكون لها دور أساسي بالتّوعية والتثقيف الصحي والبيئي، والمشاركة في هذا اليوم لتشجيع وتثقيف النّاس، وبناء الطلاب صحيّاً ما يعزز لديهم ثقافة التّعاون وأهمية تنبيه الغير للحفاظ على البيئة وانعكاسها على الصّحة العامة.

بدوّره أكد نائب عميد كلية العلوم الصحيّة للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب الدكتور سامر محسن أن الهدف الأساسي من اليوم العالمي للصحة هو الإشارة إلى أهمية الحفاظ على كوكب الأرض وموارده والحفاظ على صحة الفرد والعلاقة الحتّمية بينهما موضحا أن الغاية من النّشاط تحفيز الطلاب على المشاركة بالأعمال التّوعويّة التّطوعية وزيادة اهتمامهم بالقضايا العامة واستكمال شخصياتهم.

وقال محسن.. " وجّهنا رسالة مهمّة للمجتمع للحفاظ على البيئة والغذاء المتوازن والنّشاط البدني من خلال تنفيذ الفعاليّة التي تكلّلت بالنّجاح وتحقيق هدفها وانضباط وتميّز المشاركين فيها.

وعبّر الطلاب المشاركين عن سعادتهم بنشر الوعي وتأدية دورهم كطلاب جامعيين فعالين في المجتمع.