توقيف شخصين في حلب يقومان بنشل الحقائب النسائية

بعد ورود معلومات إلى قسم شرطة الكلاسة في حلب بقيام أشخاص مجهولين على نشل الحقائب النسائية ومن خلال المتابعة والمراقبة المستمرة قامت دورية من قسم شرطة الكلاسة بإلقاء القبض على شخصين على متن دراجتين ناريتين كانا يقومان بنشل الحقائب النسائية من النساء في الشارع العام.

تم حجز الدراجتين وبالتحقيق معهما في مركز القسم اعترفا بإقدامهما على نشل الحقائب من النساء عن طريق المغافلة بعد مراقبتهن.

وفي سياق آخر تمكن قسم شرطة الكلاسة من حجز ثلاث دراجات نارية أُخرى غير نظامية ووضعها بكراج الحجز أصولاً.

تم اتخاذ الإجراء اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية