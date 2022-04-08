الدنمارك تقطع مساعداتها عن سورية من أجل أوكرانيا 

قطعت الدنمارك مساعداتها الخارجية عن سورية ودول عدة، بذريعة تحمل تكاليف اللاجئين الأوكرانيين.

وذكر موقع ريميكس نيوز مؤخراً، عن قطع الدنمارك دعم المساعدات الخارجية عن سورية ومالي وبنغلادش، بحجة تمويل اللاجئين الأوكران وتغطية تكاليفهم المتزايدة، في وقت عبرت فيه رئيسة وزراء البلاد ميتي فريدريكسن عن ترحيبها بالقادمين من أوكرانيا بـ أيادٍ مفتوحة ، كونهم جزء من أوروبا

واقتطعت الدنمارك كافة الأموال الممنوحة لتلك الدول، إذ كان مخصصاً لسورية خمسين مليون كرون قبل القرار، ودمجها مع ملياري كرون دنماركي لدعم اللاجئين من #أوكرانيا، وفق المصدر.

وذكّر صحفيون رئيسة الوزراء بتصريحاتها السابقة، التي قالت بها صفر لجوء للحد من استقبال المهاجرين في الدنمارك، بظل انتقادات جمعيات حقوقية لسياسة الدنمارك المعروفة الصارمة بملف اللجـ. ـوء، بحسب المصدر.

يُشار إلى أن عشرات اللاجئين السوريين يقبعون منذ شهور في مراكز ترحيل بالدنمارك، وسط تخوف من ترحيلهم بعد إلغاء تصاريح إقامتهم.