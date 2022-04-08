المشغل الثالث وفا: خلال 45 يوماً ستكون خرائط الأبراج جاهزة

أكد رئيس المدراء التنفيذيين في “شركة وفا للاتصالات – تيليكوم” غسان سابا إنجاز دفاتر الشروط الخاصة بالتجهيزات التقنية ومعدات الشبكات والأبراج وغيرها من التقنيات المطلوبة لتجهيز البنية التحتية، واستكمال المعدات اللازمة لعمل الشركة، مبيناً في تصريح خاص أن الشركة في طور التعاقد على توريد التجهيزات بعد تلقي ردود الموردين لبدء التفاوض وإبرام العقود معها، وفقا لأرفع المعايير العالمية في خدمات الاتصالات.

وأوضح سابا أنه يتم خلال المرحلة التأسيسية الحالية التركيز على الأنظمة المطلوبة وخطط الربط الشبكي، وتوزيع الأبراج والأنظمة المعلوماتية، وأنظمة مراكز البيانات وخطة مد الشبكة وغيرها من التفاصيل التقنية والفنية، مبيناً أن الشركة بدأت باستقدام الكفاءات الوطنية في الدرجات الوظيفية العليا ولاسيما ذات الصلة بالمجالات التنظيمية والفنية والتقنية اللازمة لعمل الشركة ووضع خطط العمل المطلوبة، والتي تحتاج بدورها إلى التعرف والتدريب على أنظمة الشركة العصرية والحديثة، لافتاً إلى أن الشركة ستعمل وفقاً لأنظمة تكنولوجية حديثة تتواجد لأول مرة في العديد من دول المنطقة.

وأشار سابا، إلى أنه خلال نحو 45 يوماً ستكون خرائط الأبراج جاهزة وفقاً لقراءة وتحليل دراسات السكان والحاجة الفعلية، ولذلك لا يمكن اليوم الحديث عن توزيع أبراج المرحلة الأولى من إطلاق المشغل، مؤكداً أن أنظمة “وفا” الذي سيعتمد على الطاقة النظيفة، سيشمل جميع المحافظات السورية في المرحلة الأولى ولكن بصورة جزئية، تمهيدا لتعزيز الانتشار والتغطية.

كما أشار سابا إلى أن حصة الحكومة ستكون 13.5% من إيرادات الشركة خلال السنوات السبع الأولى، لتصل إلى 20% بعدها، علماً أن الاستثمار في الاتصالات يعتبر من أضخم الاستثمارات، والتي تكلف مئات ملايين الدولارات، حيث سددت الشركة 112 مليون دولار حتى اليوم.

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