الشرطة تلقي القبض عل حرامية غاز عدرا
أثنى اللواء نزار محمد حسن قائد شرطة محافظة ريف دمشق على مدير ناحية الكسوة وعناصره لتمكنهم من القاء القبض على عدة اشخاص يقومون بسرقه المال العام من معمل غاز عدرا
يأمر بمايلي :
يثنى على الضباط و العناصر التالية اسماؤهم
١_ المقدم محمد خالد علاوي مدير ناحية الكسوة
٢_ المساعد اول قاهر العمر
٣_ المساعد نورس سلامة رقم ٩٨٥٢٨
٤- الرقيب اول كميل اتمت
٥- الرقيب اول هادي قداد
٦-الرقيب اول فؤاد الصالح
٧-الشرطي علي الرشيد
٨-الشرطي نائل الحاج
٩- الشرطي رؤوف المتني
١٠- الشرطي رامي القاسم
١١- الشرطي عبدالله المحل
١٢ – الشرطي حسن صياح
١٣- الشرطي محمد قزحلي
١٤- الشرطي عهد النبوة
١٥- الشرطي السائق سليمان الضاحي
ضابط و عناصر نشيطون متابعين لعملهم تمكنوا من القاء القبض على عدة اشخاص يقومون بسرقة المال العام من معمل غاز عدرا و تقديمهم الى القضاء اصولا مما ترك الاثر الطيب لدى الرؤساء و المواطنين .
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