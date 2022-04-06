بظروف غامضة.. جريمة قتل في طرطوس

لقي رجل خمسيني حتفه بظروف غامضة على سطح منزله في قرية “خربة الأكراد” بطرطوس، عبر أداة حادة ضُرب بها على رأسه.

وكشفت مصادر محلية أن سبب الوفاة أذية دماغية ناجمة عن رض على الرأس، بينما التحقيقات مازالت جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

وتواصلت جريدتنا مع مختار قرية “خربة الأكراد” عيسى منصور، لمعرفة تفاصيل الحادثة، حيث قال إن «الرجل (52 عاماً) تناول العشاء وصعد إلى سطح منزله من أجل النوم، وعندما ذهبت زوجته لإيقاظه تفاجأت بالدماء تسيل من رأس زوجها».

وأضاف منصور أنه بعد إسعافه إلى المشفى من قبل إخوته، توجهت الشرطة والقضاء الجنائي إلى مكان الجريمة، ولم يتم العثور على أي أدلة للجريمة، باستثناء الدم الجامد على الأرض.

وذكر المختار أن الجريمة وقعت بعد منتصف الليل، وتمت بواسطة أداة حادة ضُرب بها المغدور على رأسه.

كما أكد المختار أنه لا يوجد للمجني عليه أي عداوات، ولا أي دلائل على عملية سرقة، باعتبار أن أولاده الثلاثة كانوا في المنزل، مبيناً أن الضحية ميسور مادياً.