أمريكا تزود أوكرانيا بـقاتلة الدبابات

تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تزويد أوكرانيا التي تواجه الهجوم الروسي، بـ10 من مسيرات “سويتش بليد 600″، وهي أحدث جيل في هذه المسيرات، حسب ما ذكرته وكالة “بلومبرغ” الثلاثاء 5 أبريل/نيسان 2022.

الوكالة أوضحت أن تلك الطائرات المسيرة التي توصف بـ”قاتلة الدبابات” تتميز بقدرتها على حمل صواريخ موجهة متطورة يمكن أن تستهدف بدقة الدبابات الروسية، ومواقع المدفعية من على مسافات بعيدة نوعاً ما.



تعد تلك المسيرات جزءاً من المساعدات العسكرية الفتاكة التي أعلن عنها البنتاغون ليلة الجمعة بقيمة 300 مليون دولار والتي سيتم التعاقد عليها مباشرة من الشركات المصنعة بدلاً من سحبها من المخزونات الحالية، وفقاً لمصادر مطلعة.

إذ كان البيت الأبيض قد أعلن في 16 مارس/آذار الماضي، عن عزمه تزويد القوات الأوكرانية بمئة طائرة مسيرة كجزء من حزمة أسلحة وعتاد بقيمة 800 مليون دولار سوف تسحب من المخزونات الأميركية.



أحدث جيل من “سويتش بليد”

لكن الطائرات التي أعلن عنها البيت الأبيض كانت من طراز “سويتش بليد 300″، وتزن 2.5 كيلوغرام وهي مصممة لمهاجمة الأفراد والمركبات الخفيفة وقادرة على الطيران لمسافة 10 كيلومترات وأن تحلق فوق الهدف لمدة 15 دقيقة تقريباً، وفقاً لورقة وقائع صادرة عن الشركة المصنعة AeroVironment Inc.

أما طراز “سويتش بليد 600” الجديدة فيبلغ وزنها 50 رطلاً (حوالي 23 كيلوغراماً، وأنتجتها شركة Simi Valley، ومقرها كاليفورنيا، ويمكنها أن تطير لمسافة 39 كيلومتراً وتحلق لمدة 40 دقيقة، وأن تدمر الآليات المحصنة بصواريخ مضادة للدروع.

“سويتش بليد” في الأساس هي قنابل ذكية آلية مجهزة بكاميرات وأنظمة توجيه ومتفجرات، بحيث تكون قادرة على الطيران لفترات معينة والبقاء في الجو قبل الاصطدام بهدفها.

كما يمكن برمجتها لضرب الأهداف تلقائياً من على بعد أميال، كما يمكن توجيهها حول الأهداف حتى يحين وقت الضربة.

فيما يمكن تهيئة هذا النوع من السلاح خلال دقائق قليلة جداً، حيث تطير بسرعة أكبر بكثير من طائرات بيرقدار التركية التي استخدمتها أوكرانيا بكثرة خلال حربها ضد روسيا.

“بندقية طائرة” في الجيش الأمريكي

حسب وكالة “بلومبرغ”، فإن النسخة الأولى من تلك الطائرة بدون طيار كانت موجودة في ترسانة القوات الأمريكية منذ 2010، وقد وصفها مسؤولون بالجيش بأنها “بندقية طائرة”.

كان كبار المشرعين الجمهوريين، بما في ذلك النائب في اللجنة الفرعية لتخصيصات الدفاع في مجلس النواب، كين كالفيرت، قد طالبوا مراراً وتكراراً بإرسال طائرات بدون طيار مضادة للدروع إلى أوكرانيا، وبرز ذلك في رسالة وجهت إلى وزير الدفاع لويد أوستن.

فيما كان مسؤول في البيت الأبيض قد أوضح في وقت سابق أن الرئيس جو بايدن “سمح بما مجموعه مليارا دولار في مجال الأمن منذ بداية إدارة” بايدن.

أضاف البيت الأبيض أن واشنطن زودت أوكرانيا خلال العام الماضي بنحو 2600 صاروخ جافلين مضاد للدبابات وأكثر من 600 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات.

فيما سبق أن أمر بايدن بمنح معدات عسكرية إضافية للجيش الأوكراني بقيمة 200 مليون دولار السبت 2 أبريل/نيسان، وقد جاءت بعد إقرار واشنطن أيضاً مساعدة هائلة بلغت 350 مليون دولار من المعدات العسكرية لأوكرانيا في 26 فبراير/شباط.