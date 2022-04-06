روسيا تكشف سبب تقدمها البطيء في اوكرانيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يوجه مزاعم لا أساس لها ضد روسيا ولا يدعمها أي شهود عيان.

وقال نيبينزيا، ردا على تصريحات زيلينسكي، “الغرب مستعد للقتال حتى آخر أوكراني”.

وأشار نيبينزيا إلى أن الرئيس الأوكراني يفضل تجاهل النازيين الجدد الذين يقتلون الروس والمواطنين الأوكرانيين، وقال في السياق: “نحن بحاجة إلى استئصال الورم النازي الخبيث الذي يلتهم أوكرانيا”.

وفيما يخص الاتهامات الموجهة لروسيا حول “مجزرة بوتشا”، أكد نيبينزيا أن زيلنسكي يحاول إلقاء اللوم على الجيش الروسي “وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وحول عدم تقدم الجيش الروسي بشكل سريع في الأراضي الأوكرانية، أوضح المندوب الروسي أن الجيش الروسي لا يطلق النار على أهداف مدنية، قائلا “هذا هو سبب عدم تقدمنا بالسرعة التي توقعها الكثيرون”.

وأضاف نيبينزيا: “نحن لا نتصرف مثل الأمريكيين وحلفائهم في العراق وسورية الذين كانوا يدمرون مدنا بأكملها”.

وكان زيلينسكي قال في تصريحات عقب زيارته مدينة بوتشا “الروس نهجوا سياسة التدمير والقتل في أوكرانيا كما في أنحاء مختلفة من العالم”، زاعما أن روسيا اختطفت أعدادا غفيرة من الأطفال من أوكرانيا.



وكالات