18.3 ملياراً ربح شركات المؤسسة الكيميائية

أظهرت نتائج الموازنة الختامية النهائية للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أن إجمالي أرباح شركاتها عن العام الماضي بلغ 18.3 مليار ليرة.

وبحسب التقرير الإنتاجي والتسويقي للمؤسسة الصادر اليوم حصلت سانا على نسخة منه فإن الشركة الطبية العربية (تاميكو) حققت أعلى قيمة أرباح بين الشركات التابعة لها بقيمة 7.1 مليارات ليرة تلتها الشركة العامة للأحذية بقيمة 3.3 مليارات ليرة ثم الشركة العامة لصناعة الدهانات (أمية) بقيمة 2.8 مليار ليرة.

وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية الدكتور أسامة أبو فخر أن قيمة الإنتاج الفعلي لكامل شركات المؤسسة بلغت 48.6 مليار ليرة حازت (تاميكو) على الجزء الأكبر من قيمة الإنتاج بحوالي 23 مليار ليرة وشركة الأحذية بحوالي 11 مليار ليرة ثم دهانات أمية بقيمة 7.1 مليارات ليرة وبنسبة تطور عن العام الماضي بلغت 198 بالمئة والذي سجل آنذاك 24.6 مليار ليرة.

وبين أبو فخرأن قيمة مبيعات الشركات العام الماضي بلغت 45.3 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 129 بالمئة من أصل المبيعات المخططة والبالغة 35 مليار ليرة حيث كانت أعلى قيمة مبيعات في شركة (تاميكو) بحوالي 21 ملياراً وشركة الأحذية 11.5 مليار ليرة سورية ودهانات أمية 5.6 مليارات ليرة.

وأشار إلى أن معدل تطور مبيعات شركات المؤسسة بالمقارنة مع العام السابق بلغ 206 بالمئة والتي كانت قد سجلت العام الماضي حوالي 21.9 مليار ليرة لافتاً إلى طموح المؤسسة وشركاتها بالاستمرار بتزويد الجهات العامة والخاصة والسوق المحلية بمنتجاتها ذات الجودة العالية والمطابقة للمواصفات القياسية الوطنية وبالأسعار المناسبة بالرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه هذه الشركات نتيجة الحصار الجائر الذي تواجهه البلاد.

سانا