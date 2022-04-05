إعادة تشغيل محطة تحويل كهرباء تل تمر بعد تعطلها جراء اعتداءات المحتل التركي

05-04-2022

إعادة تشغيل محطة تحويل كهرباء تل تمر بعد تعطلها جراء اعتداءات المحتل التركي

عادت محطة تحويل كهرباء تل تمر للخدمة بعد إصلاح الأضرار الناتجة عن تعرضها لاعتداءات قوات الاحتلال التركي بالمدفعية اول أمس.

وبين مدير عام شركة الكهرباء أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن ورشات الصيانة “أنجزت إصلاح الأضرار التي لحقت بخط 66 ك.ف المغذي لمحطة تحويل تل تمر وكذلك إصلاح الفازات في المنطقة القريبة من المحطة وفي منطقة أم الكيف إضافة لخطوط 20 ك.ف وعادت المحطة للخدمة وتغذية الأهالي المشتركين بالطاقة الكهربائية مجددا”.

وخرجت محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة أمس الأول جراء تعرض قرى ناحية تل تمر وخطوط الشبكة الكهربائية لقصف من قبل قوات الاحتلال التركي.

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