سحب بيضة كيندر من الأسواق البريطانية لتسببها بمرض السالمونيلا 

أصيب حوالي 57 شخصاً، معظمهم من الأطفال الصغار، بتسمم غذائي بعد تفشي بكتيريا السالمونيلا الذي يمكن أن يكون ذا صلة بنوع من الشوكولاتة يباع على شكل بيض، ويعرف باسم "كيندر سربرايز".

وقالت وكالة معايير الغذاء البريطانية إن دفعات من هذه الشوكولاتة، سُحبت من السوق لأنها "قد تكون ملوثة".

ونصحت الناس بعدم تناول بعض الأنواع، ومنها التي تباع في وزن 20 غراماً، أو العبوة التي تباع فيها ثلاث بيضات، والتي يتراوح تاريخ إنتاجها بين 11 تموز و7 تشرين الأول 2021.

من جانبها، قالت شركة فيريرو الإيطالية لصناعة الشوكولاتة إن الفحص لم يثبت إصابة منتجات كيندر المعروضة للبيع بالسالمونيلا.

وأضافت الشركة "نحن نأخذ الأمور المتعلقة بسلامة الغذاء على محمل الجد، ونعتذر بصدق عما حدث".

ولم تتلق الجهات المسؤولة أي بلاغ عن أي وفيات، لكن ثلاثة أرباع المصابين بالسالمونيلا الـ57 حتى الآن كانوا من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام أو أقل.

وقالت هيئة الخدمات المالية إن فيريرو سحبت المنتجات طواعية كإجراء احترازي، وأضافت أنها لم تتلق أي شكاوى.

وأضافت أن الشركة تعمل عن كثب مع سلطات سلامة الأغذية لتحديد السبب الدقيق لتفشي المرض.

يشار إلى أن أعراض داء السلمونيلا، تشمل الإسهال، وتشنجات المعدة، والغثيان، والقيء، والحمى، وعادة ما تنتهي في غضون أيام قليلة.

ويمكن الأعراض أكثر حدة عند الأطفال الصغار، الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

