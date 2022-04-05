وظفت لصاً لسرقة مصاغ ابنتها وزوجتي ولديها في حلب!

ألقى قسم شرطة الحمداينة في حلب القبض على امرأة تدعى “فاطمة” خططت لسرقة مصاغ يعود لزوجتي ولديها القاطنتين معها في ذات المنزل، وذلك عن طريق لص تم توظيفه خصيصا لهذه المهمة.

وقالت وزارة الداخلية إن المدعوة “فاطمة. د” ادعت إلى قسم شرطة الحمدانية في حلب بإقدام شخص مجهول على الدخول لمنزلها الذي تقيم فيه مع زوجتي ولديها وسلبهم المصاغ الذهبي.

ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات تمكن قسم الشرطة المذكور من كشف ملابسات الحادثة، وتبين بالتحقيق إقدام المدعوة (فاطمة) على التخطيط مع صديقتها (خديجة) وشقيقها (عمر . ك) لتنفيذ عملية السلب مقابل مبلغ مالي اتفقوا عليه مسبقاً، وفتحت باب المنزل له الذي بدوره قام بسلب المصاغ الذهبي من ابنتها وزوجتي ولديها.

وتم استرداد المصاغ الذهبي كاملاً وتوقيف جميع المتورطين وسيتم تقديمهم إلى القضاء أصولاً.

المصدر : وزارة الداخلية