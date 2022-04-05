إنزال أمريكي يستهدف “مخيم الحوس” العشوائي بريف الرقة

نفذت القوات الأمريكية يوم أمس عملية إنزال جوي مستهدفة “مخيم الحوس” العشوائي بريف الرقة الشمالي.

وقالت مصادر أهلية : إن 3 مروحيات حلقت في محيط المخيم قبل أن تهبط اثنتان منها، لتقتحم المخيم الذي يقطنه نازحون من ريف دير الزور ولاجئون عراقيون، وتعتقل 6 أشخاص من بينهم سيدة تحمل الجنسية العراقية.



وانتشرت “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” في محيط المخيم أثناء تنفيذ عملية الإنزال التي استمرت لقرابة 75 دقيقة تقريباً، قبل أن تعود المروحيات الأمريكية للتحليق باتجاه ريف الحسكة الغربي.

وهذه عملية الإنزال الأولى التي تنفذها القوات الأمريكية منذ بداية العام الحالي، فيما كانت قد نفذت خلال العام الماضي 17 عملية إنزال 14 منها نفذته في مناطق شرقي الفرات من ريف دير الزور.



محمود عبد اللطيف: ل “أثر برس”