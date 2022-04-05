القوات الروسية في سوريا ترفع شعارات العملية العسكرية في أوكرانيا

05-04-2022

القوات الروسية في سوريا ترفع شعارات العملية العسكرية في أوكرانيا

أطلق الجنود والضباط التابعين للجيش الروسي في سوريا حملة تضامن ودعم واسعة مع زملائهم الذين يخوضون معارك ومواجهات عسكرية في أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها موسكو منذ أكثر من شهر.

وقامت القوات المسلحة الروسية المتواجد على الأراضي السورية برفع شعارات مؤيدة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك من خلال وضع حرف “Z” على المدرعات والدبابات التابعة للقوات الروسية،إضافة إلى رفع الأعلام الروسية.

وبهذا الصدد، قال قائد كتيبة الشرطة العسكرية الروسية في سوريا، أيدينبيك عبدولاييف، لموقع “زيفزدا” الروسي إن الهدف الأساسي من هذه الحملة هو إظهار التضامن والدعم لقواتنا التي تقاتل ضد الإرهابيين في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المهمة المشتركة للجيش الروسي في سوريا وأوكرانيا هو الحفاظ على السلام.

وقامت القوات البرية الروسية بوضع شعارات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على دبابة سوفييتية قديمة من طراز “تي- 34” الموجودة في سوريا دليلا على الدعم والتضامن مع القوات الروسية التي تخوض أشرس المعارك العسكرية ضد النازيين الجدد في أوكرانيا.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...