المنتجات السورية نحو دخول السوق العراقية بقوة

تمحور اللقاء الذي جمع أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها مع وفد اتحاد غرف التجارة العراقية حول خفض كلف الشحن للبضائع السورية والرسوم الجمركية لتستطيع المنتجات السورية دخول السوق العراقي بقوة ومنافسة المنتجات الأجنبية الموجودة في السوق العراقية. إضافة إلى حماية المنتجات السورية المصدرة إلى العراق خلال عملية المبادلة. بحيث تتم عبر مبادلة رأس القاطرات فقط دون البضائع، أو أن يتم السماح بنقل ساحة المبادلة إلى الأراضي السورية.



رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس أشاد بالعلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين سورية والعراق. وأكد على الجهود المبذولة في سبيل عودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين لما كانت عليه قبل عام 2010. وذلك عبر العديد من الزيارات المتبادلة بين الجانبين السوري والعراقي. و التي تم خلالها طرح مشاكل التبادل التجاري بين البلدين وعبور المنتجات السورية إلى الأسواق العراقية وارتفاع كلف شحنها. كما أكد الدبس على ضرورة تسهيل منح رجال الأعمال السوريين سمات الدخول للأراضي العراقية.

بدوره رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية عبد الرزاق الزهيري أكد أن سورية هي العمق العراقي، وأن انتعاش الصناعة السورية هو انتعاش للاقتصاد العراقي.

وبيّن الزهيري أنه طالب الجانب السوري تزويده بكتب رسمية تتضمن المعلومات المفصلة والمتعلقة بكلف الشحن التي يتم دفعها فعلياً للبضائع المشحونة من سورية للعراق لكي يستطيع طرح الموضوع ومناقشته مع الجهات الرسمية العراقية في سبيل إيجاد حلول لخفض هذه التكاليف. وأثنى رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية على المبادرة السورية لتسهيل دخول الشاحنات العراقية إلى سورية.

المصدر: البعث