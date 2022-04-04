سوريا والصين: مستقبل اقتصادي أفضل

بحثت اللجنة المشتركة السورية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في أعمال دورتها الخامسة. التي عقدت افتراضياً اليوم سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. ولا سيما التجارية والاستثمارية والمالية والطاقة وإعادة الإعمار والمساعدات التنموية والصحية.



وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل الذي ترأس اللجنة عن الجانب السوري قال إن توسيع التعاون المشترك بين سورية والصين هدف لقيادة كلا البلدين ولا سيما أنه يأتي ترجمة لنهج السيد الرئيس بشار الأسد بالتوجه شرق٩ا ونهج مبادرة الحزام والطريق التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ووجه الخليل الدعوة للشركات والمستثمرين من الصين للعمل والاستثمار في سورية. والاستفادة من قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.



نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ الذي ترأس أعمال الدورة عن الجانب الصيني أكد دعم بلاده لإعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد السوري. وذلك من خلال التعاون المشترك. خاصة في المجالات التنموية والاستثمار والطاقة والنقل والثروة البشرية والعمل على تحسين التجارة وتوسيع الصادرات السورية إلى الصين. لافتاً إلى دعم بلاده انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية.

من جهته أوضح سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق فنغ بياو أن توقيع مذكرة التفاهم في إطار مبادرة الحزام والطريق بين البلدين. يعد أساساً متيناً لإجراء مزيد من خطوات التعاون الفعلية. فيما لفت القائم بأعمال السفارة السورية في بكين برهان الخطيب إلى أن استئناف أعمال اللجنة المشتركة تأكيد لعمق وتجذر العلاقة بين البلدين.