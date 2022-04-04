ماأثر افلاس المركزي اللبناني على ودائع السوريين ؟؟

عامر شهدا :

ليس جديدا إعلان افلاس لبنان . منذ أكثر من عام وكل المؤشرات تقول إن لبنان سيعلن افلاسه . فلا جديد في ذلك . الجديد هو الانعكاسات التي ستحدث . فلبنان أعلن الإفلاس السيادي . أي أعلن عجزه عن دفع الديون المترتبه عليه . ان كانت خارجيه أو داخليه . طبعا المودعين السوريين سيتحملون نسبه من هذا الإفلاس من ودائعهم قد تصل الى ٣٠% أما بالنسبه للسوريين الذين استثمروا بالسندات الحكومية أو ما يدعى اليورو بوند فسيتحملون خسائر تصل الى ٥٠% من قيمة سنداتهم . اضافه الى تأجيل دفعها عند الاستحقاق . وقد يطول الامر لسنوات .

ما سيحدث في لبنان .

اولا سيقبل لبنان بكافة شروط صندوق النقد الدولي .

ثانيا قد يساعد الإفلاس في الحد من الانقسامات السياسيه .

ثالثا ارتفاع البطالة بشكل كبير جدا

رابعا إعلان إفلاس بعض الشركات التجارية والصناعيه .

خامسا خسارة لبنان لاحتياطي الذهب الذي يملكه

سادسا انتشار الفقر وما ينتج عنه من تداعيات اجتماعيه

سابعا ارغام الحكومة اللبنانيه على التقشف بشكل قاسي جدا

ثامنا انتقال املاك الدولة الى المصارف التجارية الغربية وشركات استثمارية ضخمه

تاسعا رضوخ لبنان لاملاءات سياسية قد تؤثر على المواقف المبدئية للبنان تجاه القضايا العربيه .

عاشرا سترتفع الرسوم والضرائب بشكل كبير جدا . يقابلها انخفاض كبير بسعر صرف الليره اللينانية .

حادي عشر . ارتفاع الفوائد والتي قد تصل الى ٢٥% على العملة الوطنيه . وقد تتخطى ٨% على القطع الاجنبي كإجراء للجم التضخم .

التأثير على السوق السورية

اولا خسارة المودعين لنسبة من ودائعهم بين ٣٠ الى ٥٠%

ثانيا ارتفاع الرسوم والضرائب سيؤدي الى ارتفاع تكاليف البضائع المستوردة لصالح مستوردين سوريين مما سيؤدي الى ارتفاع الاسعار وتضخم اضافي .

ثالثا . توقع عودة كبيره للسورين المقيمين بلبنان الى سورية مما سيشكل ضغط اضافي على الحكومة لتلبية متطلبات عودة هؤلاء السورين الى وطنهم .

اعتقد والله اعلم ان الحكومة السورية لديها سيناريوهات لمواجهة تداعيات اعلان لبنان افلاسه فمؤشرات الافلاس ظهرت منذ أكثر من عام .

فمن المؤكد ان الحكومة السورية ومن خلال اللجنة الاقتصادية وضعت دراسات وعدة سيناريوهات لمواجهة التداعيات وقطعا اللجنة الاقتصادية أوصت بضرورة قيام المصرف المركزي بالتحوط لتلافي تداعيات إفلاس لبنان على السوق الاقتصادي السوري.