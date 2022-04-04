نائب رئيس الوزراء البولندي: ألمانيا لديها انحياز قوي لروسيا!

رأى زعيم حزب “القانون والعدالة” القومي الشّعبوي الحاكم في ​بولندا​، نائب رئيس الوزراء البولندي، ​ياروسلاف كاتشينسكي​، أنّ “​ألمانيا​، مثل ​فرنسا​، لديها انحياز قوي لموسكو”.

ولفت، في حديث صحافي، إلى أنّ “على مدى سنوات، لم تكن الحكومة الألمانية تريد أن ترى ما تفعله ​روسيا​ بقيادة الرّئيس ​فلاديمير بوتين​، ونحن نرى النتيجة اليوم”، مؤكّدًا أنّ “بولندا ليست راضية عن دور ألمانيا في ​أوروبا​”، آخذًا على برلين محاولتها “إعادة بناء ما فعله المستشار السّابق للإمبراطورية بسمارك”، ما يعني “هيمنة ألمانية، لكن جنبًا إلى جنب مع روسيا”.

كما انتقد برلين خصوصًا لعدم تسليمها أسلحةً كافيةً ل​أوكرانيا​، ورفضها فرض حظر على واردات النفط من روسيا على الأقل.