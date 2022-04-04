04-04-2022
نائب رئيس الوزراء البولندي: ألمانيا لديها انحياز قوي لروسيا!
رأى زعيم حزب “القانون والعدالة” القومي الشّعبوي الحاكم في بولندا، نائب رئيس الوزراء البولندي، ياروسلاف كاتشينسكي، أنّ “ألمانيا، مثل فرنسا، لديها انحياز قوي لموسكو”.
ولفت، في حديث صحافي، إلى أنّ “على مدى سنوات، لم تكن الحكومة الألمانية تريد أن ترى ما تفعله روسيا بقيادة الرّئيس فلاديمير بوتين، ونحن نرى النتيجة اليوم”، مؤكّدًا أنّ “بولندا ليست راضية عن دور ألمانيا في أوروبا”، آخذًا على برلين محاولتها “إعادة بناء ما فعله المستشار السّابق للإمبراطورية بسمارك”، ما يعني “هيمنة ألمانية، لكن جنبًا إلى جنب مع روسيا”.
كما انتقد برلين خصوصًا لعدم تسليمها أسلحةً كافيةً لأوكرانيا، ورفضها فرض حظر على واردات النفط من روسيا على الأقل.
إضافة تعليق جديد