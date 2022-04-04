بلدة أوكرانية تستقبل الروس بكعك وكحول مسموم يتسبب بمقتل جنديين وإصابة العشرات

أقدم سكان بلدة إيزيوم، جنوب شرقي خاركيف، على تسميم عشرات الجنود الروس بطريقة ماكرة، ما أدى إلى مقتل جنديين روسيين ونقل العشرات إلى المستشفيات، وفقا لما نقلته صحيفة أمريكية عن مسؤولين أوكرانيين.

وقالت مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا، إن سكان بلدة صغيرة في مدينة خاركيف الأوكرانية المحاصرة قدموا كعكاً وكحولاً مسمومين لعدد من الجنود الروس، الأمر الذي أسفر عن مقتل جنديين، ودخول عدد كبير للمستشفى.



وحسب صحيفة “ديلي بيست” الأميركية، فقد ذكرت مديرية المخابرات، أمس السبت، في بيان نُشر على موقعها الرسمي على موقع “فيسبوك”، أن سكان البلدة قدموا الكعك للقوات الروسية قبل أن يقتل هذا الكعك، المحشو بالسموم، ما لا يقل عن جنديين من الفرقة الثالثة للبنادق الآلية في روسيا الاتحادية.

ووفقاً للبيان، فإن هناك 28 جندياً روسياً آخرين يتلقون العلاج في العناية المركزة بعد تناول هذا الكعك المسموم.

وذكرت مديرية المخابرات أيضاً أن “مئات الجنود الروس أصيبوا أيضاً بمشكلات صحية خطيرة، ويرقدون حالياً بالمستشفى جراء شرب الكحوليات المسمومة أثناء وجودهم في المنطقة”، مشيرة إلى أن الجيش الروسي “لا يعتبر هذه الحالات (خسائر قتالية)”.

وتقع بلدة إيزيوم على طول الخط الأمامي الشرقي قرب الحدود الروسية، وتسمح السيطرة على هذه البلدة للروس بالتنسيق الاستراتيجي مع القوات التي تقاتل جنوباً في منطقة دونباس.