روسيا تعرض خسائر أوكرانيا العسكرية منذ بداية العملية الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الحصيلة الإجمالية للخسائر الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصّة في أوكرانيا.

وقالت الوزارة إنّها دمّرت 386 طائرة أوكرانية من دون طيار، إضافةً إلى 224 نظام دفاع جوي.



وأحصت الوزارة تدمير 1918 دبابة وعربة قتال مصفحة، إضافةً إلى 209 قاذفات صواريخ من نوع (MLRS)، و814 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و1789 وحدة من المركبات العسكرية الأوكرانية الخاصة.

ونفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، الاتهامات بقتل قواتها مدنيين في بلدة بوتشا في مقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا، متابعةً أنّ “ما يسمى الأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهر بعد وصول ضباط الاستخبارات الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة”.

كما أكدت الدفاع الروسية أنّ سكان مدينة بوتشا الأوكرانية “كان مسموحاً لهم بمغادرتها باتجاه الشمال في أثناء سيطرة القوات الروسية عليها”.

وشدّدت الوزارة على أنّه “لم يتأذَّ أحد من السكان المحليين من أي أعمال عنف خلال فترة سيطرة القوات المسلحة الروسية على هذه المدينة”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مصفاة لتكرير النفط و3 مرافق لتخزين الوقود ومواد التشحيم في مدينة أوديسا الأوكرانية على البحر الأسود، صباح اليوم، بصواريخ بحرية وجوية عالية الدقة. وقالت الوزارة إنّ أوكرانيا استخدمت هذه المنشآت لتزويد قواتها بالإمدادات بالقرب من مدينة ميكولايف.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في الأول من أمس، تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بصورة شبه كاملة خلال العملية العسكرية الروسية، مشيراً إلى أنّ “عملية نزع السلاح تجري على قدمٍ وساق”.