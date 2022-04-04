وزير المالية الألماني: الأحداث في أوكرانيا ستجعل الألمان أكثر فقرا

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن الوضع في أوكرانيا سيؤدي إلى انخفاض مستوى الرفاهية للألمان.



وقال ليندنر في مقابلة مع بيلد: “الأحداث في أوكرانيا ستجعل الألمان أكثر فقرا، على سبيل المثال، يتعين علينا دفع المزيد مقابل واردات الطاقة. حتى الدولة لن تكون قادرة على إيقاف هذا التدهور في الرفاهية”.



وأضاف ليندنر: “تعتزم السلطات دعم المحتاجين والمؤسسات التي يتعرض عملها للتهديد”، مشيرا إلى أن “الموارد المالية محدودة، وبالتالي فإن تدابير الدعم يمكن أن تكون مؤقتة فقط، وعلى المدى الطويل هناك حاجة إلى إرساء أسس جديدة”.

وتعليقا على التضخم في ألمانيا في مارس/آذار، والذي وصل إلى 7.3%، قال ليندنر إنه “قلق للغاية بشأن التنمية الاقتصادية” مع تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، فإن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمنع الركود التضخمي.

يذكر أن شركة “غازبروم” أعلنت في وقت سابق أن مجموعة “غازبروم” أوقفت مشاركتها في شركة “غازبروم جرمانيا” الألمانية وجميع أصولها، بما في ذلك شركة غازبروم للتسويق والتجارة المحدودة.