04-04-2022
القصف التركي يخرج محطة كهرباء تل تمر عن الخدمة
خرجت محطة تحويل كهرباء تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي عن الخدمة جراء تعرضها لقصف من قبل قوات الاحتلال التركي.
وأكد مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة توقف المحطة عن العمل بعد تعرضها لاعتداء بقذائف المدفعية من قبل الاحتلال التركي أدى إلى وقوع أضرار في أجزاء منها.
وأشار العكلة إلى أن ورشات الصيانة التابعة للشركة ستباشر أعمال الإصلاح في المحطة فور توقف الاعتداءات.
وتتعرض محطة كهرباء تل تمر والقرى المحيطة بها لاعتداءات متكررة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية ما يؤدي إلى تضرر أجزاء من المحطة وحرمان السكان من التيار الكهربائي.
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