القصف التركي يخرج محطة كهرباء تل تمر عن الخدمة

خرجت محطة تحويل كهرباء تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي عن الخدمة جراء تعرضها لقصف من قبل قوات الاحتلال التركي.

وأكد مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة توقف المحطة عن العمل بعد تعرضها لاعتداء بقذائف المدفعية من قبل الاحتلال التركي أدى إلى وقوع أضرار في أجزاء منها.

وأشار العكلة إلى أن ورشات الصيانة التابعة للشركة ستباشر أعمال الإصلاح في المحطة فور توقف الاعتداءات.

وتتعرض محطة كهرباء تل تمر والقرى المحيطة بها لاعتداءات متكررة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية ما يؤدي إلى تضرر أجزاء من المحطة وحرمان السكان من التيار الكهربائي.

