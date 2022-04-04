دول تشتري قمحاً

السعودية تطرح مناقصة لشراء 355 الف طن قمح

أعلنت المملكة العربية السعودية عن طرح مناقصة لشراء 355 ألف طن قمح للتوريد خلال شهري سبتمبر و نوفمبر القادمين .



تونس تشتري 100 الف طن قمح و25 الف طن شعير

بتاريخ 31.03.2022 قامت تونس بطرح مناقصة لشراء 125 ألف طن من القمح الطري و 150 الف طن من شعير العلف وبلغ سعر القمح 454.96 و 457.96 دولار أمريكي للطن C&F (تم شراء 100 الف طن فقط ). وكان سعر الشعير 442.68 دولار أمريكي للطن C&F وتم شراء 25 الف طن فقط .

الجزائر تشتري 600 الف طن قمح

اشترت الجزائر 600 الف طن قمح وبلغ متوسط سعر هذه الكمية 448 دولار للطن C&F وسيتم توريد معظم هذه الكمية من رومانيا وبلغاريا .