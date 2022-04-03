القضاء اللبناني يطالب بتجميد حسابات حاكم المركزي رياض سلامة

أكدت مصادر لبنانية ان أن النائب العام غسان عويدات بعث برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ

هذا وقد طالب النائب العام اللبناني بتجميد حسابات مصرفية أوروبية تخص سلامة، وذلك بعد أيام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولا فيما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس، وذلك وفق مصادر لرويترز.

فيما أعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس، وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق مع سلامة.

Cnbc عربي