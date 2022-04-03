زاخاروفا: هولندا تحاول تشويه الحقيقة بشأن طرد الدبلوماسيين الروس من أراضيها

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تصريح السفارة الهولندية في موسكو حول التعليق الجزئي للأنشطة بمزاعم الرد على خطأ روسيا هو محاولة لتشويه الحقيقة بشأن طرد الدبلوماسيين الروس من هولندا.

وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية اليوم “لقد أولينا اهتماماً للمعلومات المنشورة في الأول من نيسان الحالي في شبكات التواصل الاجتماعي على الحسابات الرسمية للسفارة الهولندية في موسكو ويتلخص المعنى العام لهذه المنشورات في حقيقة أن البعثات الخارجية الهولندية في بلادنا تعلق جزءاً من أنشطتها بسبب خطأ روسيا… ويبقى علينا فقط توضيح عبثية مثل هذه المحاولات الموجهة لتشويه حقيقة الوضع”.

وأوضحت زاخاروفا أنه في الـ 29 من آذار الماضي تم إعلان 17 دبلوماسياً روسياً في هولندا أشخاصاً غير مرغوب بهم وعلى خلفية هذا القرار أعلن الجانب الروسي إجراءات انتقامية والآن تحاول امستردام عرض القضية كما لو أن تعليق بعض أنشطة البعثات الدبلوماسية لهذا البلد لم يكن على الإطلاق نتيجة للمسار المدمر لهولندا وعلى وجه التحديد للخطوات غير الودية تجاه موسكو لكنه نوع من الموقف المبدئي.

واعتبرت زاخاروفا أن هذه الخطوة تشير إلى عدم اهتمام المسؤولين الهولنديين بالحفاظ على قنوات اتصال دبلوماسية عادية مع روسيا مؤكدة أن موسكو ستعلن عن إجراءات عقابية رداً على هذه الخطوات.