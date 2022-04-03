عبد اللهيان: قريبون من التوصل إلى اتفاق في فيينا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا بين إيران والمجموعة الدولية حول إحياء الاتفاق النووي بات قريباً.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع أمين عام منظمة الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.. “لقد نقلنا مقترحاتنا بشأن القضايا المتبقية في المفاوضات إلى الولايات المتحدة من خلال ممثل الاتحاد الأوروبي انريكي مورا والكرة الآن في ملعب واشنطن”.

من جانب آخر أعرب عبد اللهيان عن الارتياح لوقف إطلاق النار في اليمن مشدداً على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات أساسية نحو السلام والاستقرار في هذا البلد وإلغاء جميع أنواع الحصار المفروض عليه.

وأشار إلى استمرار دعم إيران لحل الأزمة في اليمن وإنهاء الحرب في هذا البلد معرباً عن أمله في إنهاء الحصار الكامل لليمن تزامنا مع إقرار وقف إطلاق النار وزيادة إرسال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

من جانبه شدد غوتيريش على أهمية تواصل المحادثات المهمة في فيينا معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

ورحب غوتيريش بقرار وقف إطلاق النار في اليمن وقال إن هذا القرار هو إنجاز وانتصار مشترك تم تحقيقه بجهود جميع الأطراف.