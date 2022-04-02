قاموا بحرق المنزل لإخفاء معالم الجريمة في السويداء

02-04-2022

قاموا بحرق المنزل لإخفاء معالم الجريمة في السويداء

أكدت وزارة الداخلية السورية أنه «من خلال البحث والتحري تمكن فرع الأمن الجنائي في السويداء ومخفر شرطة الصورة من إلقاء القبض على المشتبه به بجرائم السرقة وهو المدعو (ر . ش)».

وأضافت “الداخلية السورية” عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أنه «بالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع كل من المدعوين (ح . هـ) و(ر . 
هـ) بعد التخطيط والاتفاق فيما بينهم لسرقة منزل المواطن (ر . ح) بعد تأكدهم من خلو المنزل من قاطنيه، حيث دخلوا إليه عن طريق خلع وكسر باب المنزل ، وسرقوا منه بعض الأجهزة الكهربائية، ومضخة مياه ، ثم قاموا بحـ.ـرق المنزل بقصد إخفاء معالم الجريمة وتقاسموا المسروقات وصرفوا المبالغ على حاجاتهم الشخصية، كما اعترف المقبوض عليه بتعاطيه مادة الحشيش المخدر».

وتابعت «مازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص».

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