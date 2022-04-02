عناصر قسد تسرق معمل الغزل في دير الزور وتبيع أجزائه

أقدم عناصر من قوات “قسد” التابعة للاحتلال الأمريكي على سرقة الحديد والكابلات النحاسية من معمل الغزل في “منطقة 7 كم ” بريف دير الزور لتهريبها خارج البلاد وبيعها.

وقالت مصادر أهلية من المنطقة “إن مسلحين تابعين لقوات “قسد” أقدموا على تفكيك الألواح والآلات المكونة من مادة الحديد واستخراج الكابلات النحاسية الأرضية من معمل الغزل في “منطقة 7 كم” شمال دير الزور باستخدام آليات ثقيلة ونقلوها إلى مناطق سيطرتهم.”



ولفتت المصادر إلى أن قوات “قسد” التي تأتمر بأوامر قوات الاحتلال الأمريكية في المنطقة تتعامل مع سماسرة وتجار يقومون بسرقة الحديد والنحاس، ونقل المسروقات إلى الأسواق المجاورة لصهرها في معامل خاصة وتحويلها وبيعها.

يشار إلى أن قوات “قسد” والاحتلال الأمريكي يقومون بشكل يومي وعلني بسرقة خيرات الشعب السوري من القمح والنفط ويهربونها خارج البلاد، أمام المنظمات الدولية ودوائر القرار العالمية.

سانا