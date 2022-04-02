 شبان من حمص يصممون جهازاً يشخص احتشاء العضلة القلبية

تمكن 3 شبان من حمص من تصميم جهاز يشخص احتشاء العضلة القلبية دون الحاجة لاختصاصي في المجال الطبي، معتمدين على الذكاء الاصطناعي.

ميشيل جورج البلّاط وسمير بسام علوان الحموي وبشار محمود الكسيح، أكدوا أنه بزمن قياسي لا يتجاوز الدقيقة يمكن تشخيص الإصابة باحتشاء عضلة قلبية بسهولة منقطعة النظير، من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.



وأوضح مصممو الجهاز في حديثهم لصحيفة “العروبة”، أن مهمة الجهاز تخطيط القلب وتشخيص احتشاء العضلة القلبية باستخدام خوارزميات التعلم العميق، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة لتدخل أي طبيب، ويمكن استخدامه بسيارات الإسعاف وغرف الطوارئ بالمستشفيات وبالمناطق النائية التي لا يوجد فيها عدد كافٍ من الأطباء كما يمكن استخدامه في المنازل التي يوجد فيها شخص له تاريخ سابق بالأمراض القلبية ويحتاج لمتابعة مستمرة.

وأشاروا إلى أن الميزة الأساسية بهذا الجهاز إمكانية إجراء تخطيط للقلب وتشخيص وجود حالة احتشاء بزمن لا يتجاوز الدقيقة بدقة تتجاوز 80%.



أما فيما يخص تكلفة الجهاز، تحدث أن التكلفة منخفضة لا تتجاوز 100 ألف ليرة سورية بالأسعار الحالية، مؤكدين أن كل المكونات موجودة بالسوق السورية والتقنية المتَبعة بالجهاز غير مسبوقة.

كما شددوا على أنهم سيعملون لتطوير وتوسيع قدرة الجهاز ليتمكن من تشخيص أمراض قلبية أخرى، منوهين لوجود أجهزة أخرى تم تصميمها من قبل مصممين آخرين لكنها بتقنيات ومكونات باهظة الثمن وغير متوفرة.

وختموا حديثهم أنهم بعد مشاركتهم بمعرض الباسل للإبداع هدفهم اليوم الحصول على براءة اختراع للجهاز لأن المكونات والتقنيات التي يستخدمها لم يسبقهم إليها أحد، كما أن طريقة معالجة البيانات والمعلومات جديدة ولا شبيه لها تقريباً، فيما يسعون للحصول على براءة اختراع دولية والنشر عن الجهاز بإحدى المجلات العلمية المحكمة كبحث علمي.

وتصنف الأمراض القلبية الوعائية كسبب رئيسي للوفاة في العالم حيث تؤدي إلى نحو 17.9 مليون وفاة سنوياً حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

أثر برس