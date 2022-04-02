النيابة الألمانية تتهم ضابطا سابقا بالتجسس لصالح روسيا

أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية أنها وجهت إلى ضابط احتياط سابق في الجيش اتهامات بالتجسس لصالح روسيا.

وذكرت النيابة الفدرالية في بيان أصدرته يوم أمس الجمعة أن المتهم المدعو رالف غ. كان يشغل منصب نائب رئيس إدارة اتصالات محلية وكان عضوا في عدة لجان اقتصادية ويواجه تهمة التجسس ضد ألمانيا ودولة أخرى في حلف الناتو.



ووفقا لبيانات النيابة، كان المتهم منذ أكتوبر 2014 على الأقل على تواصل مع الاستخبارات الروسية وسلم إليها حتى مارس 2020 أكثر من مرة وثائق وبيانات من مصادر عامة وغير عامة.

وأوضحت النيابة أن هذه البيانات شملت معلومات عن عناصر قوات الاحتياط في الجيش الألماني، وبيانات شخصية لمسؤولين رفيعي المستوى في الجيش وقطاع الأعمال، ومعلومات مختصة بالتعاون بين العسكريين والمدنيين في البلاد والدفاع المدني، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية، مثل معطيات عن عواقب العقوبات المفروضة على روسيا عام 2014 بالنسبة لألمانيا والاتحاد الأوروبي ومعلومات متعلقة بخط أنابيب “السيل الشمالي-2”.

ولم تعلق روسيا بعد على القضية.