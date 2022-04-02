استشهاد 3 فلسطينيين بعملية لشرطة الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية

استشهد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بين جنين وطولكرم في الضفة الغربية، خلال تبادل لإطلاق النار.

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وقال الاحتلال الإسرائيلي في بيان له اليوم السبت، إنه في إطار "عملية مشتركة لوحدة اليمام ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة لحرس الحدود، شرطة إسرائيل، الشاباك والاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة، تم قتل 3 مخربين بين جنين وطولكرم في تبادل لإطلاق النار".

وأضاف البيان: "كانت الخلية الإرهابية مسلحة بأسلحة ووسائل قتالية أخرى. وهي خلية إرهابية ضالعة في الآونة الأخيرة بأعمال إرهابية ضد قوات الأمن، ويبدو أنها كانت في طريقها إلى هجوم آخر، وتم تفادي حادث إرهابي، خلال العملية المشتركة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بمقتل 3 فلسطينيين خلال عملية أمنية لوحدة خاصة من الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقالت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي إن الفلسطينيين الذين قتلوا في تبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بالقرب من جنين كانوا على وشك تنفيذ "عملية إرهابية".

وأشارت إلى أن الأشخاص المشتبه بهم كانوا تحت مراقبة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، منذ عدة ساعات من تبادل إطلاق النار.

من جهتها، أفادت وكالة "معا" الفلسطينية نقلا عن شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت الأشخاص الثلاثة بإطلاق النار على سيارتهم بالقرب من مدخل بلدة عرابة جنوب جنين، ومنعت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول للمكان.

وحسب الوكالة، أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلية طواقم الإسعاف في وقت لاحق بعدم نيتها تسليم جثامين القتلى ومواصلة احتجازها.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية+ "معا"