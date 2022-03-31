تغريم كازية بـ حلب تسرق المازوت الزراعي بأكثر من ١٤٨ مليون ليرة

أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب، أحمد سنكري، أنه جرى تنظيم ضبط بحق كازية تسرق المازوت الموزع على الفلاحين وتغريم صاحبها بمبلغ ١٤٨ مليون و٥٠٠ ألف ليرة سورية، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه وفق المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١.

وفي التفاصيل، أنه وخلال جولة عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة بكار حمادي مع عناصر حماية المستهلك لتدقيق توزيع المازوت على الفلاحين، بتكليف من محافظ حلب حسين دياب، جرى ضبط محطة "محمد كلاسي وشركاه" لصاحبها ( ن.ك) يحتفظ بحوالي ١٤٠ ألف ليتر من المازوت المخصص للزراعة، حيث عمد صاحبها إلى بيع ١١ ألف ليتر في السوق السوداء لتحقيق المنفعة المادية.