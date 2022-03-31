انتحار عروسين بعد زفافيهما بعدة ساعات

انتحار عروسين قفزا سويا من بلكونة شقة الزوجية بالدور العاشر فى الطالبية بالجيزة بمصر بعد زفافهما بساعات قليلة، العروس ع أ ٢٥عاما والعريس أ م ٣٠ عاما، بدأت جهات التحقيق بالجيزة التحقيق فى الواقعة

وكشفت التحقيقات الأولية أن الشاب والفتاة تزوجا ليلة الواقعة، وأنهما قررا القفز من بلكونة شقتهما فى الطابق العاشر بمنطقة الطالبية، وتفاجأ الأهالى بسقوطهما

وأكدت التحقيقات أنهما أنهيا حياتهما قفزا من الطابق العاشر، بعد زفافهما بعدة ساعات، وليست هناك شبهة جنائية وراء الواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثتين عقب إيداع تقرير الطب الشرعى .