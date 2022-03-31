الذهب بصدد تسجيل أكبر مكاسب

سجلت أسعار الذهب تراجعات محدودة في جلسة الخميس 31 آذار، لكن المعدن الأصفر يتجه لتحقيق أكبر مكاسب فصلية له منذ سبتمبر 2020، وذلك في ظل استمرار الحرب الأوكرانية الروسية.

هذا، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1921.55 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1925 دولاراً.

وخلال الربع الحالي، ارتفع الملاذ الآمن بحوالي 5%، وبـ 0.7% منذ بداية الشهر.

هذا، ويعد الذهب مخزناً آمناً للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وينظر إليه على أنه تحوط ضد زيادة التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 24.59 دولار للأونصة، لكنها في طريقها لتحقيق أفضل ارتفاع فصلي منذ حزيران 2021.

ونزلت البلاتين 0.8% إلى 982.22 دولار، لكنه يتجه لتحقيق أكبر مكسب فصلي منذ آذار 2021.

وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 2259.76 دولاراً، لكنه في طريقه لتسجيل أكبر قفزة ربع سنوية له منذ أيلول 2020.