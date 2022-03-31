بريطانيا تحدد سبب عدم قدرتها على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

أعلنت بريطانيا أمس الأربعاء أنها ليست مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، "لأنها ليست عضوا في حلف الناتو".

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، إن بلاده ليست مستعدة "لأن تصبح ضامنا لاستقلال أوكرانيا كجزء من اتفاق السلام المقترح بين كييف وموسكو، مشيرا إلى أن "أوكرانيا ليست عضوا في الناتو".

من جهة أخرى، أعرب راب عن شكوكه بشأن إعلان روسيا أنها تعتزم تقليص عملياتها العسكرية في بعض أجزاء أوكرانيا، قائلا: "نحكم على الآلة العسكرية الروسية من خلال أفعالها وليس فقط كلماتها.. المملكة المتحدة لا تثق كثيرا في نوايا روسيا المعلنة".

وأضاف: "هناك بعض الشكوك في أن روسيا ستعيد تنظيم صفوفها للهجوم مرة أخرى بدلا من الانخراط بجدية في الدبلوماسية أو أي شيء من هذا القبيل"، مشددا على أن "باب الدبلوماسية سيبقى مفتوحا دائما".

المصدر: cnbc