سورية تحصد جائزة ذهبية في إكسبو دبي 2020

31-03-2022

سورية تحصد جائزة ذهبية في إكسبو دبي 2020

حصل الجناح السوري في معرض إكسبو دبي ٢٠٢٠ على الجائزة الذهبية لقطاع التنمية في إكسبو للأجنحة المستَأجَرة.

وقررت اللجنة الدولية للمَعارض التابعة لمنظمة اليونسكو بالإجماع منح الجناح السوري الجائزة الذهبية لقدرة الجناح على تطبيق مفهوم التنمية، أحد المفاهيم الأساسية التي وضعتها إدارة إكسبو كأساسات لتنظيم هذا الحدث العالمي.

وتسلَّم الجائزة الذهبية السفير السوري في أبو ظبي الدكتور غسان عباس والمفوض العام للجناح السوري في اكسبو دبي ٢٠٢٠، كما سيزور وفد المكتب الدولي للمعارض في اليونيسكو الجناح السوري غداً الخميس.

وتشكل الأجنحة المؤجرة أكتر من 60% من أجنحة أكسبو دبي حيث يشارك في اكسبو دبي ١٩٢ دولة.

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