فشل 6 مشاريع للسدات المائية بطرطوس

كشف مدير فرع الموارد المائية بطرطوس، محمد محرز، عن توقيف الشركة التي تنفذ مشروع سد البلوطة في الشيخ بدر عن العمل بسبب ظهور فالق جيولوجي في منطقة تنفيذ أساسات السد لحين إعادة دراسة الموقع.



وأشار محرز إلى أن السبور التي تنفذ لا تكشف كامل جيولوجية الموقع، لأن اختيار العينات يتمّ بشكل عشوائي، وهذا ما يفسّر ظهور مفاجآت غير متوقعة، لأنه لا يمكن إجراء السبور في كامل أرجاء الموقع



كاشفاً عن فشل الدراسات الجيولوجية لست سدات مائية مقترحة في ريف المحافظة لأغراض زراعية، والعمل جارٍ للبحث عن مواقع بديلة لدراستها وتنفيذها.



من ناحية أخرى بين محرز أن مخزونات بحيرات سدود الباسل، والصوراني، والدريكيش، وخليفة، وصلت إلى تمامها بنسبة مئة بالمئة بعد موسم مطري غزير وخيّر، إذ بلغ تخزين بحيرة سد الباسل بمنطقة صافيتا 103 ملايين م3 من المياه ، والصوراني 5 ملايين م3 والدريكيش 5 ملايين م3 وخليفة 3 ملايين م3.



وفي تصريحه لصحيفة البعث طمأن محرز أن الحالة التخزينية للسدود التي تغذي المياه الجوفية والآبار والينابيع العذبة ممتازة، ما يبشّر بموسم زراعي جيد ويؤمن مياه الشرب وري الأراضي الزراعية.