على تخوم إدلب:الفرقة 25  بالجيش العربي السوري تجري تدريبات إنزال

أجرت مجموعات الإنزال“الفرقة 25/ مهام خاصة” التابعة للجيش السوري، تدريبات حية على عمليات الإنزال الجوي خلف خطوط العدو بحس ما ذكر مصدر ميداني رفيع المستوى .

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك إنه “وبحضور العميد سهيل الحسن، الملقب بـ”النمر”، تم البدء بتنفيذ تدريبات نوعية ذات غايات محددة لمجموعات الإنزال التي تتبع لـ “الفرقة 25 مهام خاصة”، تضمنت عمليات إنزال جوي تحاكي الواقع في سياق عمليات موجهة محددة الغاية.



وقال المصدر: “إن التدريب النوعي شهد سلسلة من الاختبارات للتعامل مع عدو افتراضي، وتم إنزال قوات اقتحام خلف خطوطه تضطلع بمهام محددة، أو ذات استقلالية عن مجمل المعركة”.

وحول توقيت تلك التدريبات وهدفها، كشف المصدر أن “تطورات ميدانية فرضت على أرض الواقع ضرورة التعامل مع أي حالات قد تشهدها جبهات القتال ومنها عملية الإنزال الجوي خلف خطوط العدو”.

وأشار إلى أن “هذا النوع من العمليات العسكرية يحتاج إلى خبرة مستقلة في العمليات الميدانية، الأمر الذي فرض التعامل معه من خلال هذه التدريبات على أرض الواقع، حيث أخضعت مجموعات الإنزال في “الفرقة 25 مهام خاصة” لتدريبات نوعية يتم خلالها الزج بالطائرات المروحية، ويكون الهدف منها إتمام عملية إنزال جوي نوعية خلف خطوط العدو”.



وأضاف: “تبعا لذلك، فهذه التدريبات تأتي كضرورة ملحة للتعامل مع مجريات معركة حقيقة، قد تفرض استخدام الجيش السوري مثل هذه العمليات على أرض الواقع”.

وتنتشر “الفرقة 25 مهام خاصة” على خطوط التماس مع الجبهات المفتوحة سواء مع “داعش” في البادية السورية، أم على جبهات إدلب التي يسيطر عليها تنظيم “جبهة النصرة”.

وتم تشكيل الفرقة عام 2013، وشاركت بفعالية كبيرة إلى جانب قوات الجيش السوري في التصدي للهجمات التي شنتها تنظيمات مسلحة، لاسيما “جبهة النصرة” و”داعش”.

يذكر أن تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش” ومجموعات مسلحة أجنبية أخرى، تتوزع السيطرة على القسم الأكبر من محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بشكل متداخل مع تنظيمات مسلحة تدين بالولاء للجيش التركي.

المصدر: سبوتنيك