شخصٌ يسرق 450 غرام ذهب وآلاف الدولارات من منزل عمه في دمشق!

31-03-2022

شخصٌ يسرق 450 غرام ذهب وآلاف الدولارات من منزل عمه في دمشق!

أقدم شخص برفقة صديقه على سرقة منزل عمه في مشروع دمر، مستغلاً غيابه وزوجته عن المنزل بقصد زيارة عائلية.

وفي التفاصيل التي نشرتها وزارة الداخلية، اعترف المدعو بدخول المنزل عن طريق شرفته، وسرقة مصاغاً ذهبياً بوزن 450 غراماً، إضافة إلى مبالغ مالية بقيمة ستة ملايين ليرة، و16 ألف دولاراً أمريكياً، وذلك بالاشتراك مع صديقه، وإخفاء المسروقات لدى اثنين آخرين.

وتم إلقاء القبض على كافة الشركاء لتقديمهم إلى القضاء المختص، وتسليم المسروقات إلى صاحبها أصولاً.

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