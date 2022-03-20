الروس يأسرون عددا من القياديين القوميين في مقاطعة خاركوف

20-03-2022

الروس يأسرون عددا من القياديين القوميين في مقاطعة خاركوف

أعلن الحرس الوطني الروسي أنه أسر عددا من قياديي تشكيلات القوميين وأعوان قوات الجيش الأوكراني أثناء عملية تحرير مدينة إيزوم في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا.

وأفاد المكتب الإعلامي للحرس بأن العملية التي شاركت فيها مجموعة من عناصر القوات الخاصة وقوات الرد السريع التابعة له أسفرت عن رد هجمات العدو على مواقعه وضبط وثائق مهمة والحفاظ على أرواح العسكريين الروس.

وأضاف أن 40 من عناصر الحرس الوطني ممن شاركوا في العملية سيتم منحهم جوائز تكريم عسكرية.

المصدر: تاس

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