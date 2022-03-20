20-03-2022
إلقاء القبض على شخصين امتهنا سرقة المنازل والمزارع
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تمكن مركز شرطة جديدة عرطوز من إلقاء القبض على المدعوين (ع . ا) و(م . ا) اللذان اعترفا بامتهانهما سرقة المنازل والمزارع بمحلة جديدة عرطوز ووضع المسروقات بمستودع بجديدة عرطوز الفضل مستغلين فترات انقطاع التيار الكهربائي والساعات المتأخرة من الليل.
تم استرداد معظم المسروقات ومصاغ ذهبي ومبالغ مالية وتسليمها لأصحابها أصولاً وحجز الدراجة النارية التي يستخدمونها بالتنقل ونقل المسروقات بواسطتها.
تم تنظيم الضبط اللازم وإحالتهما إلى القضاء المختص أصولاً.
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