زيادة تعويضات تعرفة التأليف والترجمة وتحقيق المخطوطات
أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً تضمن زيادة تعويضات تعرفة التأليف والترجمة وتحقيق المخطوطات. وفيما يلي نص القرار.
-المادة /1/: يعدل البند الأول والثاني من المادة الأولى من القرار رقم /871/ تاريخ 21/5/2020 ليصبحا على النحو التالي:
أولاً: #التأليف و #الترجمة من اللغة العربية إلى لغة أجنبية:
ا-الدراسات والبحوث والرواية (27 ليرة سورية للكلمة الواحدة).
ب-المسرح، القصة القصيرة، أدب الأطفال (36 ليرة سورية للكلمة الواحدة).
ج-الشعر (45 ليرة سورية للكلمة الواحدة).
-ثانياً: الترجمة من لغة أجنبية إلى اللغة العربية:
ا-الدراسات والبحوث والرواية (21.60 ليرة سورية للكلمة الواحدة).
ب-المسرح، القصة القصيرة، أدب الأطفال (28.80 ليرة للكلمة الواحدة).
ج-الشعر (36 ليرة للكلمة الواحدة).
المادة /2/: تعدل المادة الثانية من القرار رقم /871/ تاريخ 21/5/2020 لتصبح على النحو التالي:
يتم تحديد التعويضات في أعمال تحقيق التراث ضمن حد أعلى قدره /18900/ ليرة للملزمة الواحدة من القطع المتوسط (بما يقارب 3000 كلمة).
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