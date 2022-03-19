القبض على زوجين سوريين باعا مولودتهما في لبنان

ذكرت قوى الأمن الداخلي اللبناني، مؤخراً أنها أوقفت زوجين سوريين أقدما على بيع طفلتهما حديثة الولادة لمواطن لبناني، بالاشتراك مع أشخاص آخرين، مقابل عدة ملايين في قضاء بعلبك.

وكشفت التحقيقات، بحسب بيان السلطات اللبنانية أن الزوجين باعا طفلتهما بمساعدة سوريين آخرين (رجل وشقيقته)، مقابل 7 ملايين ليرة لبنانية كدفعة مقدمة، وتسديد تكاليف الولادة لإدارة المستشفى وقيمتها 20 مليون ليرة لبنانية، إضافة إلى 5 ملايين ليرة لبنانية عند تسلم المولودة.

علماً أن الشخص الذي بيعت إليه الطفلة، مطلوب للقضاء اللبناني بموجب مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات.

وحول مصير المولودة، ذكر البيان أنه تم إيداعها في إحدى جمعيات رعاية الأطفال في الأراضي اللبنانية.

المدينة اف ام