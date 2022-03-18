الدفاع الروسية: تحرير أكثر من 90% من أراضي جمهورية لوغانسك

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن تحرير قوات جمهورية لوغانسك الشعبية لأكثر من 90% من أراضيها بدعم من القوات المسلحة الروسية.

وتابع كوناشينكوف أن وحدات من جمهورية لوغانسك الشعبية تقوم في الوقت الحالي بتدمير مجموعات متفرقة من القوميين المتطرفين في الضواحي الجنوبية لقرية "روبيجنويه" المحررة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية هجومها بنجاح في الاتجاه الشمالي من جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قامت بالسيطرة على قرى: "زولوتايا نيفا" و"نوفومايورسكويه" و"نوفودونيتسكويه" و"بريتشيستوفكا"، حيث تحركت خلال الـ 24 ساعة الماضية بمسافة 16 كيلومترا.

في ماريوبول، تطوّق وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية، بدعم من القوات المسلحة الروسية، القوميين المتطرفين في وسط المدينة، وتواصل الضغط عليهم.

خلال الليلة الماضية، أسقطت أنظمة الطيران ومنظومات الدفاع الجوي التابعة لقوات الدفاع الجوي والفضائي الروسية ست طائرات أوكرانية أخرى من دون طيار، بما في ذلك واحدة من طراز "بيرقدار – تي بي2". كما قصفت الطائرات العملياتية والتكتيكية والطائرات بدون طيار 81 منشأة عسكرية في أوكرانيا.

من بين هذه المنشآت: 4 منشآت لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و3 مراكز قيادة، و8 مستودعات ذخيرة، و28 موقعاً لتخزين المعدات العسكرية.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير:

183 طائرة من دون طيار

1406 دبابة ومركبات قتالية أخرى مصفحة

138 قاذفة صواريخ متعددة

535 قطعة مدفعية ميدانية وهاون

1197 مركبة عسكرية خاصة

المصدر: RT