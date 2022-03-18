لصوص بالجملة في قبضة شرطة حي الشعار بحلب

18-03-2022

لصوص بالجملة في قبضة شرطة حي الشعار بحلب

لصوص بالجملة في قبضة شرطة حي الشعار بحلب

أفادت مصادرة وزارة الداخلية أنه ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات من قبل قسم شرطة الشعار بحلب، تمكن القسم المذكور من إلقاء القبض على سبعة أشخاص لإقدامهم على عدة سرقات في حي الشعار ، وبالتدقيق تبين أن جميعهم من أرباب السوابق بجرائم مختلفة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على عدة سرقات من المنازل والمحال التجارية في حي الشعار عن طريق الخلع والكسر.

تم استرداد بعض المسروقات ونظم الضبط اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.

تشرين

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