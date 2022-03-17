ضبط قاطرة محملة بقمح مهرب في طرطوس

أكد سالم الناصر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس أن عناصر الرقابة في المديرية تمكنت من ضبط سيارة قاطرة محملة ب/55730/ كغ من مادة القمح بمخالفة عدم إبراز سند حيازة بمادة القمح وتم وضعها في أمانات المؤسسة العامة للحبوب.

و أضاف الناصر أنه تم أيضاً ضبط شركة تجارة مواد علفية بمخالفة عدم إعطاء فواتير بمادة الذرة الصفراء التي تدخل في صناعة الأعلاف، إضافة إلى ضبط فرن (المنطار) بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز و ضبط محل بمخالفة عدم حيازة فواتير شراء بمواد ( مادة كسبة بذر القطن كمادة أولية تدخل في صناعة الأعلاف) وتم إغلاق محلات في بانياس بمخالفة بطاقة المواصفات على شكل لصاقة قابلة للإزالة و بمخالفة نقص في بطاقة المواصفات و بمخالفة شروط التخزين و عدم مسك دفتر فواتير.

و أضاف: إن عناصر المديرية ضبطت عدة مخالفات أخرى تمحورت حول حيازة مواد مجهولة المصدر والمتاجرة بها لمادة الزيت النباتي و عدم وجود بطاقة مواصفات على الصابون حيث بلغت الكمية /540/ قطعة منها /66/ قطعة لا تتضمن تاريخ الإنتاج.

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