قصف مستودع عسكري أوكراني في روفينسكي

قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم توجيه ضربة عالية الدقة استهدفت مستودعا عسكريا تابعا للقوات الأوكرانية في منطقة روفينسكي.

وجاء في بيان الوزارة، "قامت طائرة هجومية من طراز Su-25 تابعة للقوات الجوية الروسية بتدمير مستودعات بأسلحة وذخائر القوات المسلحة الأوكرانية ليلا".

ولفت البيان إلى أن القوات الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي طائرات هليكوبتر من طراز (Mi-24) و (Mi-8)، بالإضافة إلى 12 مسيرة، كما تم تدمير11 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، بما في ذلك منظومة صواريخ (s 300).

وأضاف البيان أنه منذ بدء العملية تم تدمير 181 طائرة وطائرات مروحية أوكرانية، 172 مسيرة، 1379 مركبات مصفحة وغيرها.