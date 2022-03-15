عودة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش بعد توقفه لعامين

أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، اليوم الثلاثاء، موعد الدورة المقبلة في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني

ويعد المهرجان الدولي للفيلم في مراكش من أهم المهرجانات السينمائية في المغرب وأفريقيا، وقالت إدارة المهرجان في بيان إن "الدورة التاسعة عشر ستقام وفق نسق يراعي تطور الوضع الصحي في المغرب والعالم".

وبحسب "رويترز"، توقف المهرجان لعامين متتاليين بسبب الجائحة، على غرار عدد من المهرجانات المحلية والعالمية.

ولفتت الوكالة إلى أن توقف المهرجان لم يمنع ورشات الأطلس، (برنامج لدعم السينمائيين الشباب في أفريقيا والشرق الأوسط) من مواصلة فعالياته لاكتشاف المواهب السينمائية الجديدة في أفريقيا والعالم العربي، مدعوما من شبكة "نتفليكس".