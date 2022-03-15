ممرضة غير متخصصة تنقذ حاملاً وتولّدها بريف القدموس بعد أن تعذر نقلها للمشفى بسبب الثلوج

نجحت الممرضة عبير حميدوش في إنقاذ ابنة قريتها (دير الجرد) في ريف القدموس البعيد وتمكنت من توليدها يوم أمس في بيتها بعد أن أتاها الطلق وسط ظروف جوية قاسية جداً وقطع الطريق الذي يربط القرية بمدينة القدموس بسبب تراكم الثلوج حيث لم يتمكن زوجها من أخذها للمشفى رغم آلامها وخوفها والخطر الذي كان يهددها.

▫️وذكر رئيس مجلس بلدية دير الجرد محمد توفيق حبيب أن الممرضة ليست قابلة قانونية لكنها تواصلت مع الطبيب المتخصص بالتوليد في مشفى الحياة بالقدموس والذي تعمل فيه ونفذت تعليماته حتى ولدتها مضيفاً: إنه تم قبل ذلك طلب تراكس لفتح الطريق وإسعاف الحامل داليا علي وتم توجيهه باتجاه القرية وعند وصوله كانت قد ولدت وخوفاً من أي مضاعفات على الأم والطفلة تم إسعافهما للمشفى في القدموس وتم إخضاعهما للفحص المتكامل وأعطيا الأدوية اللازمة.

▫️زوج المرأة ميس الكعدي شكر الله على سلامة زوجته وولادتها وشكر كل من قدم الخدمة لها وأفاد بأنه كان ينوي تسمية الطفلة (تلجة) لكنه اختار مع زوجته تسميتها (شمس).

هيثم يحيى محمد