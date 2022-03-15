تأسيس قيادة حرس ثوري لحماية المنشآت النووية في إيران

15-03-2022

تأسيس قيادة حرس ثوري لحماية المنشآت النووية في إيران

علم إيران

أسست السلطات الإيرانية، قيادة الحرس الثوري النووي لحماية المنشآت النووية في البلاد.

وتم الإعلان عن تأسيس قيادة الحرس الثوري النووي للمرة الأولى في البلاد خلال التقرير الوارد بشأن الكشف عن شبكة كانت تعتزم القيام بعملية تخريب في منشأة فردو النووية.

وكان قد أعلن في وقت سابق، أن حماية المنشآت النووية قد تم تفويضها لحرس الثورة إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها بصورة رسمية تأكيد هذا الأمر والاعلان عن تأسيس "قيادة الحرس الثوري النووي".

المصدر: IRNA
 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...